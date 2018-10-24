عاجل.. "شعبة الخضراوات" تكشف عن موعد انخفاض أسعار البطاطس في الأسواق

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن سعر البطاطس في سوق الجملة من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.



وأوضح النجيب، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، أن الحلقات الوسيطة تعمل على رفع الأسعار، مؤكدًا أن يجب تقليلها.



وأضاف أن محصول البطاطس الجديد سيطرح في الأسواق في خلال 10 أو 15 يوم مما يعمل على ضبط السوق، لافتًا إلى أن تغير المناخ في مصر أثر على المحاصيل الزراعية.

