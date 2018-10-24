عاجل.. رئيس وزراء لبنان يصل السعودية للمشاركة في المنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات (صور)

وصل رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمى=ي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد بالرياض.





واستقبل الحريري، في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية لبنان، ووليد بخاري، وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومندوب عن المراسم الملكية.



