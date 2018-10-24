1000 دولار لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل لنهائي إفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي صرف مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرح العامري فارروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بأن مجلس الإدارة قرر منح كل لاعب 1000 دولار مكافاة الصعود للنهائي الإفريقي.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية عشر في تاريخه ليضرب موعدا مع الترجي التونسي الذي فاز تفوق على بريميرو دي أجوستو الأنجولي.