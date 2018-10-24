مدرب الأهلي: أغلقنا صفحة وفاق سطيف.. ونستعد لمواجهة الوصل الإماراتي

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني سوف يغلق صفحة مباراة وفاق سطيف والمنافسة الإفريقية بدءًا من غدٍ من أجل التركيز والتفكير في البطولة العربية.

وأضاف يوسف أن هناك برنامجًا استشفائيًا سوف يخضع له لاعبو الأهلي بدءًا من الخميس المقبل للاستعداد لمباراة الوصل الإماراتي في البطولة العربية للأندية المحدد لها يوم 28 من الشهر الجاري.

وأشار يوسف، إلى أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، سوف يكون له رؤية بالتأكيد في خوض مباراة الوصل من خلال سياسة التدوير بين جميع اللاعبين للحفاظ على الحالة الفنية والبدنية للجميع، قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الإفريقي المحدد له يوم 2 من نوفمبر.