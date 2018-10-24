ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وليد أزارو يثير الذعر في الأهلي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:12 ص
وليد أزارو يثير الذعر في الأهلي
وليد أزارو
طباعة
أحمد جمال وعلي نبوي
 

تعرض وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة بشد في عضلة السمانة، خلال المواجهة التي جمعت الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

 

ومن المقرر أن يخضع لاعب الأهلي لاختبار طبي فور عودة الفريق للتدريبات في القاهرة لمعرفة مدة علاجه بالتحديد.

 

الجدير بالذكر أن الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب انتصاره على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 3-2 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

 

المزيد عن: رياضة الاخبار الرياضية الأهلي ووفاق سطيف الجزائري الآن الأهلي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
-
x
18:55
-
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
-
x
18:00
-
وادي دجلة
طلائع الجيش
-
x
20:30
-
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
إنييمبا - نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 2:20:01 AM