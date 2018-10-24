محمد رشاد عن علاقته بـ مي حلمي:"سواء في نصيب أو ما فيش ربنا يكتب لنا الخير"









وأكد أنه لا صحة لشائعة إصابتها بجلطة فى المخ كما أشيع،



وتابع قائلًا: سواء فى نصيب أو مافيش ربنا يكتب لنا الخير، وأنا كنت مجهز أغنية للفرح، ومى كانت بتجهز للفرح بشكل هستيري".





أكد المطرب محمد رشاد، أن هناك حب كبير وعلاقة طيبة تجمعه بالمذيعة مي حلمي، لافتا إلى أن خلاف في وجهات النظر بين أهل الطرفين كان سبب إلغاء الزفاف قبل بدءه بساعات قليلة.وأضاف خلال مداخله هاتفية فى برنامج "كل يوم" على قناة ON E، قائلا: "فرحة ما تمتش احساسها صعب جدا على مي، هى كانت تعبانة من قبل الفرح وبعدها تعبت أكثر لكن هى الحمد الله بخير دلوقتي".