نشرة أخبار منتصف الليل.. وزير التعليم يعلن عن حركة تنقلات جديدة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ إعلان وزير التعليم عن حركة تنقلات جديدة، ووصول وزير الخارجية بعد لقاء خادم الحرمين.





نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى خدمي، بواقع 76 كنيسة و44 مبنى خدمي.





وشدد رئيس الوزراء في قراره، على ضرورة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المذكورة خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.





صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة بدأت حركة تنقلات داخلية تعتمد على الكفاءة وضخ دماء جديدة؛ لتتواكب مع إطلاق النظام التعليمى الجديد طبقًا للسياسة التى يضعها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لتلبية متطلبات الفترة الحالية لتنفيذ برنامج الدولة لبناء الإنسان المصري.









وصل اليوم، سامح شكري وزير الخارجية، إلى القاهرة، عائدًا من السعودية بعد زيارة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.





تم إنهاء إجراءات وصول وزير الخارجية من صالة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة السعودية القادمة من الرياض.









تنظم نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، احتفالية، السبت المقبل، لتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية المهندس هاني ضاحي نقيب عام المهندسين.





وتقام الاحتفالية بمسرح النقابة العامة، في تمام الساعة السابعة مساء، بإشراف المهندس هشام أبو سنة نقيب مهندسي القاهرة، والمهندس ضياء الكيكي أمين النقابة، والدكتور محسن شاهين المنسق العام للاحتفالية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة.







