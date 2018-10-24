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أمين عام جمعية منتجي البطاطس يكشف سبب ارتفاع أسعارها

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:55 ص
أمين عام جمعية منتجي البطاطس يكشف سبب ارتفاع أسعارها
المهندس أحمد الشربيني - أمين عام جمعية منتجي البطاطس
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رقية جمال
 
قال المهندس أحمد الشربيني، أمين عام جمعية منتجي البطاطس، إننا توقعنا حدوث أزمة بالبطاطس من قبل، خلال يناير الماضي، وتحدثنا عن أننا سنشهد أزمة في البطاطس هذا العام.

وأضاف "الشربيني"، خلال حواره على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن أزمة البطاطس نتيجة ان المزارعين خلال عام 2017 قاموا بزراعة البطاطس، وتم بيع المحصول بأسعار متدنية، وحقق المزارعين خسائر نحو 70% من رأس مالهم، ممانتج عنه عزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعة البطاطس هذا العام.

وتابع، أن المساحات المنزرعة بالبطاطس خلال العام الحالي أقل من العام الماضي بنحو 40-50%، فضلًا عن أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فبراير ومارس أدي لإنخفاض محصول البطاطس، ونتج عن ذلك مغالاة الحلقات الوسيطة معتبرًا أن وصول البطاطس لسعر 15 جنيه شئ مفزع يدل على وجود خلل في منظومة التوزيع.
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