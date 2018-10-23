مانشستر سيتي يكسر عقدة شاختار دونتسك أمام الفرق الإنجليزية

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في تحقيق الفوز أمام منافسه نادي شاختار دونتسك الأوكراني، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وأصبح مانشستر سيتي هو أول فريق إنجليزي يفوز في شاختار دونيتسك في المنافسة الأوروبية، بعد فوز الفريق الأوكراني بخمسة مباريات، وتعادل اثنين من المباريات السبع السابقة.





وتصدر النادي الإنجليزي هذة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحل نادي شاختار في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط من ثلاث مباريات.



