وزير الثقافة تنعى مصممة الديكور سكينة محمد

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات مصممة الديكور والأزياء والسينوغرافيا المسرحية الفنانة سكينة محمد علي أحد رواد فنون المسرح والتى غيبها الموت اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر.

وقالت إن الراحلة من رائدات هذا المجال منذ خمسينيات القرن الماضي ونجحت فى تسجيل اسمها بموسوعة اليونيسكو باعتبارها من أهم أربعة مصممين ديكور لاعمال بريخت المسرحية واشارت الى عبقريتها الفذة في أصعب وأدق مجالات الإبداع المسرحي.

يشار ان الراحلة سكينة محمد قامت بتصميم ديكور وازياء العديد من الاعمال المسرحية الهامة منها عطوة أبو مطوة ، شهرزاد ، آه يا غجر ، سكة السلامة ، دائرة الطباشير القوقازية وغيرها الكثير .