نائب وزير النقل لـ شريف عامر: ندرس طرح تذاكر الخط الثالث للمترو بأسعار مختلفة ونتوقع 3 ملايين راكب يوميًا

قال د. عمرو شعت نائب وزير النقل، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، إن الوزارة تدرس طرح تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق بأسعار مختلفة عن أسعار الخطين الأول والثاني.

وأضاف "شعت" لبرنامج "يحدث في مصر"، أن الوزارة تسعى لشراء 32 قطاراً للخط الثالث للمترو للتقليل من زمن التقاطر.

وأوضح نائب وزير النقل، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أنه يتوقع زيادة 170 ألف راكب في عدد ركاب المترو يومياً بعد افتتاح الخط الثالث، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي من يستقلون المترو إلي 3 ملايين مواطن يومياً، وأوضح "شعت" أن شبكة المترو الكهربائية لم يتم المساس بها أو تطويرها منذ 30 عاماً.

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وعُرضت هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".