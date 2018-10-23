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أول تعليق من مدرب وفاق سطيف بعد الخسارة أمام الأهلي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:51 م
أول تعليق من مدرب وفاق سطيف بعد الخسارة أمام الأهلي
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علي نبوي
 
أعرب رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق وفاق سطيف عن حزنه للخروج من منافسات دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي مؤكدا أن الاهلي يمتلك العديد من اللاعبين القادرين على حسم المباريات من أنصاف الفرص.

وأضاف الطاوسي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة سيناريو المباراة لم يكن في صالحنا، حاولنا بقدر الإمكان الضغط على دفاع الأهلي، إلا أن الفريق المصري يمتلك لاعبين قادرين على التسجيل من أنصاف الفرص مثل وليد سليمان، والذي استغل خطأ فريقنا الدفاعي .

وأشار المدير الفني للفريق الجزائري اننا لم نستسلم أمام الأهلي بعد هدف وليد سليمان، ونجحنا في العودة بهدفين، إلا أن سيناريو اللقاء حسم التأهل للمارد الأحمر

المزيد عن: وفاق سطيف رشيد الطاوسي دوري أبطال أفريقيا الأهلي
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