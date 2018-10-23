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ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بـ 9.9 ملايين برميل

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:48 م
ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بـ 9.9 ملايين برميل
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وكالات
 
قال معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ارتفعت في الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ومنجات التقطير.



وارتفعت مخزونات الخام 9.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر إلى 418.4 مليون برميل، مقارنةً مع توقعات محللين بزيادتها بـ 3.7 ملايين برميل.



وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما زادت 971 ألف برميل.



وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي ارتفع بـ 50 ألف برميل يومياً.



وهبطت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل مقارنةً مع توقعات في استطلاع رأي لرويترز بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.



وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات منتجات التقطير التي تشمل الديزل، وزيت التدفئة، هبطت بـ 2.4 مليون برميل، مقارنةً مع توقعات بانخفاضها 1.9 مليون برميل.



وارتفعت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بـ 944 ألف برميل يومياً، إلى 8 ملايين برميل يومياً.
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