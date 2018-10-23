ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بـ 9.9 ملايين برميل

قال معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ارتفعت في الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ومنجات التقطير.







وارتفعت مخزونات الخام 9.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر إلى 418.4 مليون برميل، مقارنةً مع توقعات محللين بزيادتها بـ 3.7 ملايين برميل.