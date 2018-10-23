جلسات تصوير أفيشات 3 مسلسلات كويتية بتوقيع غربللي الغربللي (صور)

يواصل المصور الكويتي غربللي جمال الغربللي جلسات تصوير لأفيشات 3 مسلسلات كويتية تذاع على عدد من القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة، حيث يتم تصويرها حالياً وهم حكايات صغيرة، غصون في الوحل، عطيتك عيوني.

وعبر غربللي، عن سعادته بنجاحه وشهرته في مجال التصوير في السنوات الأخيرة بعد أن ذاع صيته في عدد من الدول العربية، وأرجع الفضل للفنانة الكويتية القديرة هدى حسين، مشيراً إلى أنها السبب الرئيسي في اتجاهه لمجال التصوير الفوتوغرافي.

مسلسل "حكايات صغيرة" بطولة سعد الفرج، اسمهان توفيق، جمال الردهان، جاسم النبهان، خالد امين، هنادي الكندري، محمد الحداد، محمد الحملي، زهرة الخرجي، تأليف عبدالمحسن الروضان، إخراج سلطان خسروه.

مسلسل "غصون في الوحل" من بطولة هدى حسين، محمد الرشيد، عبدالله السيف، فوز الشطي، محمد الرشيد، ريم ارحمه، اميره محمد، احمد الهزيم، محمد المنيع، محمد الحسيني، عبدالله الطراوه، محمد الوادي، تأليف منى النوفلي، اخراج محمد دحام الشمري.

مسلسل "عطيتك عيوني" من بطولة صمود الكندري، حسين المنصور، ميثم بدر، محمود بوشهري، سعود بوشهري، صمود المؤمن، طيف، غرور، فوز الشطي، هدى الخطيب، تأليف عادل الجابري، اخراج سائد بشير الهواري.

يذكر ان غربللي جمال خالد عبدالكريم الغربللي كويتي ومن مواليد الكويت، حاصل على البكالريوس وعمل مصمم ديكرو بوزارة الإعلام درس في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص "ديكور مسرحي" من سنة ٢٠٠١ وحتى ٢٠٠٥ وتوظف بوزارة الإعلام من ٢٠٠٦ وحتى الآن ولكن شغفه وحبه للتصوير اتجه للتصوير الإحترافي واصبح من أشهر مصوري الكويت.