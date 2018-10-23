محمد يوسف يتحدث عن مواجهة الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا





تحدث محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال يوسف في تصريحات عقب تخطي الأهلي عقبة وفاق سطيف الجزائري "الترجي فريق كبير، واحنا الأهلي فريق كبير وفي النهاية نتحدث على نهائي قوي تكرر قبل ذلك في 2012 والحمد لله حصلنا على الكأس".





وأضاف "هذا لا يعني أننا نعتمد على التاريخ في مواجة الترجي لأن كل مباراة لها ظروفها، وعلينا مواصلة العمل".





وتابع "هدفنا حاليا هو عمل استشفاء للاعبين، والتركيز في مباراة الوصل الإماراتي المقبلة بالبطولة العربية".





وأتم حديثه "رسالتي للاعبي الأهلي نحن لا نعد المرات التي وصلنا من خلالها إلى المباراة النهائية، ولكن هدفنا خو تحقيق اللقب، ويوم 9 نوفمبر يكون كأس البطولة في دولاب النادي الأهلي".



