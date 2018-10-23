بمشاركة دنيا سمير غانم.. شراكة بين يونيليفر مشرق ويونيسيف لنشر الوعي بصحة الأطفال ونموهم (صور)

أطلقت شركة يونيليفر مشرق - متمثلة في منتج سيجنال - بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" برنامج التوعية "الحفاظ على المياه والصحة والتغذية السليمة".

حضر الفعاليات السيد أشرف بكري العضو المنتدب لشركة يونيليفر مشرق، والسيدة شيرين منعم، مدير قطاع منتجات العناية الشخصية وعضو مجلس إدارة بشركة يونيليفر مشرق، والسيد برونو مايس ممثل يونيسف فى مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والفنانة دنيا سمير غانم سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف مصر، ولفيف من المسؤولين، وعدد كبير من الشخصيات العامة وكبار الإعلاميين.

قال السيد أشرف بكري، العضو المنتدب لشركة يونيليفر مشرق: "يأتي تعاون سيجنال مع يونيسف ضمن جهودنا المتواصلة للتنمية المجتمعية بشكل يعزز مفهوم خلق القيم المُضافة داخل المجتمعات التى نعمل بها ويحقق استدامة الأعمال التنموية للشركة. فهذا التعاون استكمالاً لبرامجنا في التوعية بأهمية صحة الفم والأسنان وهو جزء أصيل من استراتيجية سيجنال لنشر رسائل تعزيز المنهج الصحي والتغذية المتكاملة بكافة أنحاء المحافظات المصرية. وأضاف: "أن برنامج التوعية الذي تطلقه يونيليفر مشرق بالشراكة مع يونيسف اليوم يستهدف بشكل مباشر إيصال الرسائل الإيجابية عن الصحة والتغذية إلى 800 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و11 سنة."

ويعتمد البرنامج على ثلاثة محاور تتضمن المساهمة في بناء قدرات الشركاء وعلى رأسهم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، بالإضافة للمدرسين في المدارس المستهدفة في المنيا والفيوم، ليقوموا بتوعية التلاميذ بأساسيات الممارسات الصحية والتغذية المتوازنة. كما سيتم بث حملة إعلامية على القنوات المختلفة وإنشاء منصة رقمية جديدة لنشر الوعي عن الصحة العامة بين 8 مليون مصري مع التركيز على الآباء ومقدمي الرعاية."

وقال السيد برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر: "إن تقوية الشراكات وتوحيد كل قوى المجتمع لصالح الأطفال هو أمر في صميم اهتمام اليونيسف. وعلينا جميعاً أن نعمل سوياً لضمان أفضل بداية لحياة صحية، وسعيدة، وآمنة لأطفالنا، وتعتبر شراكتنا مع شركة يونيليفر مشرق، إضافة مهمة لجهودنا لحماية الأطفال من المخاطر الصحية ولتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية بين الأطفال وأسرهم".

ومن جانبها عبرت السيدة شيرين منعم، مدير قطاع منتجات العناية الشخصية وعضو مجلس إدارة بشركة يونيليفر مشرق عن سعادتها بالشراكة مع منظمة يونيسف ومع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركاتها التابعة في هذا البرنامج، والذي يبدأ تدخلاته بحملة إعلامية تتضمن إلى جانب التنويهات المرئية مجموعة من الوسائط المتعددة تشمل المطبوعات ومواد التوعية التي سيتم توزيعها عليهم، بهدف تأكيد مفاهيم النظافة الصحية والتغذية المتوازنة. كما ستقوم وحدة متنقلة مجهزة تضم مدربين متخصصين بنشر الرسائل الأساسية من خلال نشاطات تفاعلية بين الأطفال وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية." وأشارت إلى أن برنامج سيجنال لصحة الفم والأسنان استطاع خلال عمره الوصول إلى ما يزيد عن 10 مليون طالب على مدار29 عاماً من عملها.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي على التعاون الممتد مع منظمة يونيسف وقال: "على مدى السنوات الماضية دعمت يونيسف الشركة القابضة من خلال مجموعة متكاملة من المساهمات في المجتمعات الريفية، شملت التوسع في مد وصلات المياه فضلاً عن المشاركة في التوعية الصحية بالمنازل من خلال إيصال الرسائل التوعوية الهامة للجماهير، ونحن سعداء بأن يتواصل ذلك من خلال هذا البرنامج".

وتشارك في الحملة الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة يونيسف للنوايا الحسنة حيث تقدم فيديو غنائي قصير يتناول رسائل الحملة بشكل مبسط وسيتم عرضه عبر القنوات التلفزيونية.