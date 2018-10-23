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علي ماهر يكشف حقيقة استقالته من تدريب سموحة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:46 م
علي ماهر يكشف حقيقة استقالته من تدريب سموحة
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محمد عبدالفتاح
 
نفى على ماهر المدير الفنى لنادى سموحة ما أثير مؤخرا على بعض المواقع الاخبارية حول استقالته من تدريب نادى سموحه ، ثم التراجع عنها ، مؤكدا أنه لم يدلى بأية تصريحات صحفية حول هذا الشأن ومطالبا الصحفيين بتحرى الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية حتى لا يتأثر الفريق ويهتز استقراره .

وقال ماهر :"علاقتنى بالمهندس فرج عامر علاقة طيبة جدا وقائمة على الود والاحترام والتفاهم المتبادل وهو شخصية قيادية طموحة تسعى للنجاح وتحقيق البطولات ولايبخل على الفريق بأى شئ ويوفر كافة الامكانيات ويذلل كل العقبات وأهدافنا مشتركة وهى تحقيق البطولات". 

وقاد على ماهر مساء اليوم تدريبات فريق سموحه ، وقبل بداية المران وجه حديثه للاعبيه محفزا إياهم على بذل مزيد من الجهد والعرق لتعويض ما أهدره اللاعبين من نقاط فى مباريات سهلة كانت كفيلة بوضع سموحة على قمة مسابقة الدورى .

وقال ماهر :" طموحات مجلس إدارة نادى سموحةوالجهاز الفنى للفريق لا تقتصر على المنافسة والآداء المشرف ولكننا نسعى لتحقيق جميع البطولات التى نشارك بها ويجب أن تكون طموحاتكم على نفس المستوى ، نحن نستحق أكثر مما نحن فيه ونحن قادرون على تحقيق ما نصبو إليه ، شريطة أن نقدم المقابل جهدا وعرقا وتركيزا ".

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