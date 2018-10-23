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عاجل.. احتجاز بعثة الأهلي في ملعب 8 مايو بالجزائر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:44 م
عاجل.. احتجاز بعثة الأهلي في ملعب 8 مايو بالجزائر
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علي نبوي
 
قامت قوات الأمن الجزائرية باحتجاز بعثة النادي الأهلي في ملعب 8 مايو والذي احتضن مباراة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وانتظرت قوات الأمن إخلاء الجماهير المتواجدة في ملعب اللقاء، حتى يتم السماح لبعثة الأهلي بالخروج من ملعب اللقاء

وتسعى قوات الأمن الجزائرية لخروج بعثة الأهلي بشكل أمن، بعد الغضب المسيطر على الجماهير عقب نهاية اللقاء بسبب وداع دوري أبطال أفريقيا أمام العملاق المصري.

وحجز النادي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية عشر في تاريخ القلعة الحمراء، بعد عبور عقبة وفاق سطيف في نصف النهائي.

المزيد عن: وفاق سطيف ملعب 8 مايو بعثة الأهلي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري الأهلي
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