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افتتاح الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب بالهناجر (صور)

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:44 م
افتتاح الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب بالهناجر (صور)
ملتقى رؤية لسينما الشباب
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أحمد رمضان متولي
 

افتتحت اليوم فعاليات الدورة الثانية لملتقي رؤيه لسينما الشباب والذى يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

 

حيث تم عرض كل من فيلم "جيل التسعين" للمخرج سمير البري، فيلم "المزين" للمخرج اندرو مسعد، فيلم " شوكولاتة داكنة" للمخرج عمرو موسي" فيلم " كل الطرق تؤدي الي روما" للمخرج حسن صالح وني وفيلم " ذاكرة عباد الشمس" للمخرجة مي زايد وفيلم " ممنوع التصوير" للمخرج عبدالله عادل وفيلم جوة الصندوق لكلا من ايلاف خالد سليم وليلي عاطف شاهين ، فيلم " قد يموت الاب في النهاية" للمخرج عبدالرحمن سالم وفيلم " عاليا" للمخرج محمد سعدون وفيلم صمت سرمدي للمخرجة ريهام إمام.

 

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة للناقدة السينمائية الكبيرة "ماجدة موريس" أدارها الناقد السينمائي احمد نبوى، حيث تمت مناقشة الأفلام التي تم عرضها مع الجمهور وصناع الأفلام.

 

يذكر أن الملتقي تقام فعالياته علي مدار ٣ أيام بمركز الإبداع وتختتم يوم الخميس القادم الموافق ٢٥ أكتوبر الحالى، ويشرف علي الملتقي الناقد السينمائي إسلام محمد علي.

 

ومن المقرر أن يتم غدا في تمام الخامسة مساء عرض مجموعه من الأفلام ما بين التسجيلي والروائى وعقب عرض الأفلام تقام ندوه يستضيف خلالها الملتقي الناقد السينمائى سيد محمود للحديث حول الأفلام.

افتتاح الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب بالهناجر (صور)
افتتاح الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب بالهناجر (صور)
افتتاح الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب بالهناجر (صور)
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