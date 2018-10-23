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عاجل.. ترامب: أردوغان كان قاسيا على السعودية في خطابه

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:26 م
عاجل.. ترامب: أردوغان كان قاسيا على السعودية في خطابه
دونالد ترامب
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أسماء العزب
 
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، إنه سيترك القرار للكونجرس الأمريكي بشأن تبعات قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي على المملكة العربية السعودية.

وأشار ترامب  إلى أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، كان قاسيا، في كلمته التي أدلى بها اليوم، حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ويجب رؤية الحقائق قبل تصديقها، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، تصريحات بخصوص قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان، بدأها بتقديم العزاء للشعب السعودي في وفاة خاشقجي، مشيراً لخطوات التحقيق التي اتخذتها السلطات التركية بعد أن أبلغت خطيبته عن عدم خروجه من القنصلية السعودية.

كما أشار أردوغان إلى اتصاله بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واتفاقهما على تكوين فريق تحقيق سعودي تركي مشترك للتحقيق في القضية، مشيراً إلى أن الحادثة وقعت في اسطنبول "وهذا يحملنا المسؤولية" بحسب تعبيره.

المزيد عن: قاسيا خطابه خاشقجي السعودية الرئيس الأمريكي اردوغان
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