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البورصة الامريكية تقلص خسائرها فى نهاية التداولات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:35 م
البورصة الامريكية تقلص خسائرها فى نهاية التداولات اليوم الثلاثاء
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الفجر الاقتصادى
 
قلصت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن فقد مؤشر "داو جونز" أكثر نحو 500 نقطة في وقت سابق من الجلسة بفعل نتائج أعمال سلبية للشركات.

وتأثرت "وول ستريت" سلبياً بعد نتائج أعمال الشركات مخيبة للآمال من قبل شركة "3 إم" والتي سجلت تراجعاً في الأرباح والإيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليهبط السهم بنحو 4.4%.

كما تراجع سهم "كاتربيلر" بأكثر من 7.5%مع آفاق سلبية بشأن أرباح الشركة في العام الحالي رغم تحقيقها نتائج أعمال قوية.

وجاء هبوط الأسهم الأمريكية مع تراجع ملحوظ للبورصات العالمية نتيجة لحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وعند ختام تعاملات اليوم، هبط "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% ليفقد 125.9 نقطة ويصل إلى 25191.4 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5% إلى 2740.6 نقطة، وانخفض"ناسداك" بنحو 0.4% إلى 7437.5 نقطة.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.08% إلى 95.933.
المزيد عن: وول ستريت البورصة الامريكية الاقتصاد الامريكى اسواق المال اخبار الاقتصاد
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