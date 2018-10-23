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البرلمان العراقي يعلن الأربعاء الحكومة الجديدة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:19 م
البرلمان العراقي يعلن الأربعاء الحكومة الجديدة
البرلمان العراقي
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وكالات
 
أعلن البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء، أنه سيعقد جلسة، مساء ليوم الأربعاء، لإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها، برئاسة عادل عبد المهدي.



وذكر بيان للدائرة البرلمانية: "ستعقد جلسة لمجلس النواب الأربعاء في الثامنة مساءً".


وحسب مصادر عراقية، فإن عبد المهدي سيقدم تشكيلة وزارية تضم 18 وزارة من أصل 22 وزارة.


وأشارت تسريبات إلى تولي محمد علي الحكيم حقيبة الخارجية، وثامر الغضبان النفط، وقصي السهيل التعليم العالي، وعلاء الدين الخطيب الصحة، وفيان دخيل الهجرة والمهجرين، ولؤي القيس الصناعة.
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