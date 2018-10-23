"حماية المستهلك": العدسات اللاصقة التي تباع على الأرصفة قد تسبب العمى

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حذر في شهر سبتمبر الماضي من التعامل مع السلع والأدوية مجهولة المصدر، وقام بحملات مكثفة في القاهرة والجيزة، والعديد من المحافظات.



