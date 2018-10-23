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"حماية المستهلك": العدسات اللاصقة التي تباع على الأرصفة قد تسبب العمى

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:24 م
حماية المستهلك: العدسات اللاصقة التي تباع على الأرصفة قد تسبب العمى
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كساب أحمد
 
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حذر في شهر سبتمبر الماضي من التعامل مع السلع والأدوية مجهولة المصدر، وقام بحملات مكثفة في القاهرة والجيزة، والعديد من المحافظات. 

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، من العدسات اللاصقة التي تباع على الرصيف، لافتَا إلى أن الجهاز قام بضبط كمية ضخمة من العدسات الفاسدة، معقبًا: "العدسات المجهولة قد تسبب العمى".
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