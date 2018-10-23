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رابط مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف كورة اون لاين بث مباشر.. مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت HD

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:17 م
رابط مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف كورة اون لاين بث مباشر.. مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت HD
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سدد وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى، كرة مباغتة نحو مرمى مصطفى زغبة حارس وفاق سطيف، عقب ضربة البداية فى الشوط الثانى من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد "8 مايو" فى إياب دور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ونجح الحارس فى الامساك بها.

رابط مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف كورة اون لاين بث مباشر.. مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت HD
يقدم موقع "الفجر"، خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، والتى تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب 8 مايو 1945. 
موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم الثلاثاء .

يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلى ووفاق سطيف فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وسينقل موقع البوابة نيوز البث المباشر  لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري على الهواء .
تشكيل مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم .

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف. 
خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد وعمرو السولية. 
خط الهجوم: وليد سليمان وإسلام محارب ووليد أزارو.
يقدم موقع "البوابة نيوز"، خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، والتى تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب 8 مايو 1945. 
موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم الثلاثاء .

يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلى ووفاق سطيف فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وسينقل موقع البوابة نيوز البث المباشر  لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري على الهواء .
تشكيل مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم .

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف. 
خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد وعمرو السولية. 
خط الهجوم: وليد سليمان وإسلام محارب ووليد أزارو.
شاهد البث المباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف .

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