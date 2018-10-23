رابط مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف كورة اون لاين بث مباشر.. مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت HD

سدد وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى، كرة مباغتة نحو مرمى مصطفى زغبة حارس وفاق سطيف، عقب ضربة البداية فى الشوط الثانى من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد "8 مايو" فى إياب دور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ونجح الحارس فى الامساك بها.





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يقدم موقع "الفجر"، خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، والتى تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب 8 مايو 1945.