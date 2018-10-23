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إكرام خليل توضح أسباب تمرد الأطفال وكيفية التعامل مع المراهقين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:19 م
إكرام خليل توضح أسباب تمرد الأطفال وكيفية التعامل مع المراهقين
إكرام خليل
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الفجر الفني
 

حلت الدكتورة إكرام خليل، الأخصائية النفسية، ضيفة على الإعلامية سالي فؤاد خلال برنامج "سفرة سالي" على قناة "بانوراما فود"، مقدمة بعض النصائح في تربية الأطفال بشكل صحيح، وكيفية التعامل مع سن المراهقة.

 

وقالت إكرام خليل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أحلى البلاد للتنمية، أن سن المراهقة هو مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد، حيث يبدأ الطفل فيها بالنضج الجسمي، والجنسي، والعقلي، والنفسي كلهم في آن معا مما ينتج عنها مجموعة من الأحاسيس والمشاعر المتضاربة للطفل، ومن أخطر مشاكل سن المراهقة التي يواجهها الآباء والأمهات إلا وهي تمرد المراهقين وعدم استجابتهم لمطالبهم.

 

وأضافت الدكتورة إكرام خليل، ان من أهم الأسباب للتمرد هو استخدام صيغة الأمر مع الطفل واتخاذه أسلوبا بديلًا عن المشاركة، ولذلك فإن صيغة الأمر وعدم المشاركة تقود الطفل إلى التمرد، وأنه يجب اكتشاف المواهب للطفل وتنميتها وأنها لا تقل أهمية عن مذاكرته للمناهج الدراسية، فالموهبة تحمي الطفل من الانحراف، وتفرغ الطاقات السلبية التي بداخله.

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