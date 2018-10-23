ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الاعتراف بإقامة علاقات جنسية مع امرأتين".. آخر مستجدات قضية حفيد البنا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:13 م
الاعتراف بإقامة علاقات جنسية مع امرأتين.. آخر مستجدات قضية حفيد البنا
حفيد حسن البنا
طباعة
ياسمين مبروك
 
60 دقيقة فاصلة في مجرى التحقيقات مع طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، إذ اعترف بإقامة علاقات غير شرعية بالتراضى مع امرأتين اتهمتاه بالاغتصاب، نافيًا اغتصابهن.

وكانت امرأة ثالثة، انضمت إلى قائمة المدعيات على رمضان في مارس الماضي، وأكدت أنها تعرضت للاغتصاب 9 مرات من قبله في فرنسا ولندن وبروكسل بين عامي 2013 و2014، واتهمته امرأة رابعة باغتصابها في جينيف.

الاعتراف بعلاقة غير شرعية مع امرأتين
اعترف طارق رمضان حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، بإقامة علاقات غير شرعية بالتراضى مع امرأتين اتهمتاه بالاغتصاب.

ولأول مرة منذ إيقافه قال طارق رمضان:" لم اغتصب المدعية كريستال، ولاهندة عياري في باريس وليون بين 2012 و 2009، ولكني أقمت معهن علاقات جنسية برضاهن، بما في ذلك العنف، تلبية لطلبهن الصريح".

وأضاف رمضان، أنه مارس الجنس مع خمس نساء على الأقل، في الفترة المذكورة، وأنه احتسى كأساً في إحدى المناسبات مع كريستال لتحريرها من التردد، قبل مضاجعتها.

أقوال المحامي
وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أن إيمانويل مارسينيى محامى رمضان بعد جلسة بمحكمة في باريس استمرت ساعتين، قال إن الرسائل النصية المتبادلة بين رمضان والمرأتين تثبت كذب المدعيتين، وأن العلاقات تمت بالتراضي.

وأشارت الشبكة إلى أن رمضان البالغ من العمر 56 عامًا، اضطر إلى الاعتراف بعدما تم الكشف عن مئات الرسائل الهاتفية القصيرة.

طلب للإفراج عن حفيد البنا
ويقول إيمانويل مارسينيى محامى رمضان، إنه تقدم بطلب رابع للإفراج عن موكله المسجون في فرنسا، منذ اتهامه في 2 فبراير الماضي باغتصاب امرأتين.

وأعلن أنه سيتقدم لاحقا بشكوى بتهمة البلاغ الكيدي، وعلى جانب آخر، أكد محامي إحدى السيدات أن رمضان يكذب منذ 11 شهرًا.

المزيد عن: قضية حفيد حسن البنا قضية حفيد البنا قضية الاغتصاب حفيد البنا الاخوان اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
0
x
18:55
0
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
0
x
18:55
1
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
21:00
1
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
0
x
21:00
2
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
3
x
21:00
0
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
2
x
21:00
0
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
2
x
21:00
2
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
1
x
17:00
1
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
2
x
21:00
1
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
4
x
18:00
2
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
1
x
15:00
0
المقاولون العرب
الزمالك
2
x
18:00
0
الانتاج الحربي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 10:48:33 PM