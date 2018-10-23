"الاعتراف بإقامة علاقات جنسية مع امرأتين".. آخر مستجدات قضية حفيد البنا

60 دقيقة فاصلة في مجرى التحقيقات مع طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، إذ اعترف بإقامة علاقات غير شرعية بالتراضى مع امرأتين اتهمتاه بالاغتصاب، نافيًا اغتصابهن.





وكانت امرأة ثالثة، انضمت إلى قائمة المدعيات على رمضان في مارس الماضي، وأكدت أنها تعرضت للاغتصاب 9 مرات من قبله في فرنسا ولندن وبروكسل بين عامي 2013 و2014، واتهمته امرأة رابعة باغتصابها في جينيف.





الاعتراف بعلاقة غير شرعية مع امرأتين

اعترف طارق رمضان حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، بإقامة علاقات غير شرعية بالتراضى مع امرأتين اتهمتاه بالاغتصاب.





ولأول مرة منذ إيقافه قال طارق رمضان:" لم اغتصب المدعية كريستال، ولاهندة عياري في باريس وليون بين 2012 و 2009، ولكني أقمت معهن علاقات جنسية برضاهن، بما في ذلك العنف، تلبية لطلبهن الصريح".





وأضاف رمضان، أنه مارس الجنس مع خمس نساء على الأقل، في الفترة المذكورة، وأنه احتسى كأساً في إحدى المناسبات مع كريستال لتحريرها من التردد، قبل مضاجعتها.





أقوال المحامي

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أن إيمانويل مارسينيى محامى رمضان بعد جلسة بمحكمة في باريس استمرت ساعتين، قال إن الرسائل النصية المتبادلة بين رمضان والمرأتين تثبت كذب المدعيتين، وأن العلاقات تمت بالتراضي.





وأشارت الشبكة إلى أن رمضان البالغ من العمر 56 عامًا، اضطر إلى الاعتراف بعدما تم الكشف عن مئات الرسائل الهاتفية القصيرة.





طلب للإفراج عن حفيد البنا

ويقول إيمانويل مارسينيى محامى رمضان، إنه تقدم بطلب رابع للإفراج عن موكله المسجون في فرنسا، منذ اتهامه في 2 فبراير الماضي باغتصاب امرأتين.





وأعلن أنه سيتقدم لاحقا بشكوى بتهمة البلاغ الكيدي، وعلى جانب آخر، أكد محامي إحدى السيدات أن رمضان يكذب منذ 11 شهرًا.



