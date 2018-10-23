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تأكيدا لانفرد "الفجر الرياضي".. جلسة بين رئيس الزمالك وبرزنتيشن لحل أزمة فسخ التعاقد

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:14 م
تأكيدا لانفرد الفجر الرياضي.. جلسة بين رئيس الزمالك وبرزنتيشن لحل أزمة فسخ التعاقد
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أحمد الهواري
 

يعقد رئيس نادي الزمالك ومحمد كامل رئيس شركة بريزينتيشن الراعية للقلعة البيضاء جلسة بعد قليل بمكتب الأول.


تأتي الجلسة من أجل حل أزمة تهديد الزمالك بفسخ التعاقد مع الشركة بسبب بنود رعاية الأهلي وزيادة قيمة رعاية القلعة الحمراء مقارنة بالزمالك.


وكان الفجر الرياضي قد انفرد اليوم بعدم فسخ التعاقد مثلما أعلن مسؤلو الزمالك واقتراب حل الأزمة.


الزمالك يتراجع عن تفعيل فسخ عقد الرعاية مع "برزنتيشن"


المزيد عن: كورة رياضة جلسة النادي الال الزمالك وبرزنتيشن
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