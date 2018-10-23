مساعد وزير الداخلية الأسبق: مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ملجأ لكل من لديه ميول إجرامية

قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات الأسبق، إن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الرأي العام، وأصبحت ملجأ لكل من لديه ميول إجرامية لتنفيذ مخططاته ضد المواطنين.



