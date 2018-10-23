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مساعد وزير الداخلية الأسبق: مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ملجأ لكل من لديه ميول إجرامية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:16 م
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كساب أحمد
 
قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات الأسبق، إن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الرأي العام، وأصبحت ملجأ لكل من لديه ميول إجرامية لتنفيذ مخططاته ضد المواطنين. 

وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، على ضرورة إبلاغ مباحث الإنترنت على أي موقع يقوم ببيع الأدوية مجهولة المصدر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، خاصة أن هذه المواقع مخصصة للنصب والاحتيال. 
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