اهداف مباراة الاهلي ووفاق سطيف مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف يلا شوت شاهد مباراة الاهلي الآن كورة ستار هدف وفاق سطيف

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قام لاعبو الأهلى والجهاز الفني بمعاينة ملعب 8 مايو بمدينة سطيف قبل انطلاق مباراة وفاق سطيف الجزائري مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونال اللاعبون والجهاز الفني تشجيع الجمهور الأهلاوي القليل المتواجد في الاستاد وصافرات الاستهجان من جمهور الوفاق.



لايفHD مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا





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وفاق سطيف ضد الأهلي

فاز الأهلي علي وفاق سطيف في مباراة الذهاب التي أقامت في القاهرة علي استاد السلام الدولي بهدفين مقابل لا شئ وجاءت الأهداف عن طريق اللاعب وليد سليمان واللاعب أسلام محارب، سيلعب مباراة وفاق سطيف علي ملعب 8 مايو وهو في الجزائر في مدينة سطيف، ويسع استاد 8 مايو ألي 16 ألف مشجع، ويقع استاد 8 مايو من فندق المقام به فريق الأهلي عشر دقائق.





موعد مباراة الاهلي ووفاق سطيف

تنطلق مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم الثلاثاء 23\10\2018 علي ملعب 8 مايو في الجزائر وستلعب المباراة الساعة 9:00م بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00م بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأعلنت قناة بين سبورت اتش دي 7 بانها سوف تنقل المباراة وأعلنت عن معلقين المباراة وهم المعلق المصري محمد الكواليني والمعلق عادل الخلو.





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لايفHD مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا



