"الأرصاد": حالة عدم استقرار الطقس طبيعية في فصل الخريف

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم استقرار الأرصاد الجوية طبيعية في فصل الخريف.





وقال "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية ""TEN مساء الثلاثاء، إن حالة عدم الاستقرار بدأت اليوم، وهناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وحلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر مع نشاط للرياح حتى يوم الجمعة، وستشتد هذه الحالة يومي الخميس والجمعة.





وأضاف أن هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الدلتا، وستزداد يومي الخميس والجمعة، لافتًا إلى أن الأمطار تنحسر في الصعيد على مدينتي حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وناشد السائقين، وخاصة سائقي سيارات المدارس، بتوخي أعلى درجات الحذر في الصباح الباكر بسبب انخفاض الرؤية الناتجة عن الشبورة المائية، وعند انزلاق الأراضي بسبب سقوط الأمطار، حفاظًا على أرواح الطلاب.