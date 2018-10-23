عمر مهنا يكشف تفاصيل لقاء "السيسي" بممثلي الشركات الأمريكية

قال عمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصري الأمريكي، إن هناك ممثلين لـ 44 شركة أمريكية ممثلة لمعظم القطاعات الصناعية والأدوية والإنشاء وإدارة المشروعات والبنوك وتكنولوجيا المعلومات حضروا لقاء الرئيس اليوم، والرئيس تحدث معهم بصراحة وشفافية، واكد لهم أن بابه مفتوح لمن يرغب في الاستثمار في مصر، وعرض عليهم المزايا المقدمة للاستثمار الأجنبي، وتحدث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم بحرافية عالية.



