عمر مهنا يكشف تفاصيل لقاء "السيسي" بممثلي الشركات الأمريكية
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:13 مرقية جمال
قال عمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصري الأمريكي، إن هناك ممثلين لـ 44 شركة أمريكية ممثلة لمعظم القطاعات الصناعية والأدوية والإنشاء وإدارة المشروعات والبنوك وتكنولوجيا المعلومات حضروا لقاء الرئيس اليوم، والرئيس تحدث معهم بصراحة وشفافية، واكد لهم أن بابه مفتوح لمن يرغب في الاستثمار في مصر، وعرض عليهم المزايا المقدمة للاستثمار الأجنبي، وتحدث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم بحرافية عالية.
وأضاف "مهنا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن أحد رؤساء الشركات تحدث عن الشمول المالي، وأن السوق المصري سوق واعد بالنسبة لهمن وانه ينظر للتوسع في مصر بشكل جدي، والرئيس السيسي شكر الشركات الأمريكية خاصة شركات الأدوية على دورها في مبادرة القضاء على فيروس سي في مصر.