مباشرة الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا





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يخوض الأهلي مواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره وفاق سطيف الجزائري، على ملعب (8 مايو) في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة مساء الثلاثاء 23 أكتوبر لعام 2018، ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مطلع اكتوبر على استاد (السلام) بالقاهرة، واصبح يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

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وسيواجه الأهلي في المباراة النهائية حال تأهله الفائز من مباراة الترجي التونسي وأول اغسطس الأنجولي، وكان الأخير فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف وأصبح الأقرب للصعود للنهائي القاري.

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الأهلي لعب 9 مباريات سابقة على الملاعب الجزائرية فاز في مباراتين وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات، ويتطلع لتحقيق الانتصار الثالث في الجزائر على حساب وفاق سطيف في لقاء اياب نصف النهائي الأفريقي ،وحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

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بطولة دوري أبطال افريقيا

الدور نصف النهائي

الأهلي المصري × وفاق سطيف الجزائرى

اليوم 23 /10/2018 الثلاثاء

التوقيت: 9:00 PM بتوقيت القاهرة

‏ بي ان سبورت HD 7

الملعب: 8 مايو - الجزائر

المعلق: الصوتية الأولى (عادل خلو) - الصوتية الثانية : (محمد الكوالينى)