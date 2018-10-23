بث كول كورة HD | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم | شاهد مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر الان | الاهلي ووفاق سطيف

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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف كورة لايف الأهلي كورة ستار الاهلي ضد وفاق سطيف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 دوري أبطال أفريقيا، يترقب عشاق الكرة العربية والمصرية مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي اليوم الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، يدخل فريق الأهلي المباراة وهو فائز مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، وسيدخل فريق وفاق سطيف وهو يريد الفوز علي الأهلي.