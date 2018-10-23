محافظ الحديدة يشيد بالمشاريع الإماراتية المزمع تنفيذها بالساحل الغربي

أشاد الحسن علي طاهر محافظ الحديدة، بحزمة المشاريع الإماراتية المزمع تنفيذها بالساحل الغربي لليمن في ظل الوضع الإنساني الراهن، مشيرا إلى أن هذا يؤكد التزام الإمارات الأخوي والإنساني تجاه الشعب والوقوف بجانبه في محنته التي تسببت فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.



وقال طاهر إن دور الإمارات الإنساني والتنموي محل تقدير أبناء الشعب اليمني كافة، وهو ما عهدناه من الأشقاء الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل نصرة اليمنيين.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مديرية المخا بحضور سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن ومحمد القمزي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي وعدد من المسؤولين اليمنيين بهدف استعراض مشاريع وإنجازات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي لليمن.

