عاجل لايف | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر الثلاثاء 23-10-2018 رابط لايف ماتش الاهلي ضد وفاق سطيف اونلاين
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:54 م
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لايف | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر الثلاثاء 23-10-2018 رابط لايف
ماتش الاهلي ضد وفاق سطيف اونلاين
وعلى الرغم من معاناة الأهلي بسبب
الإصابات التي يعاني منها مؤخرا، الا أن هناك انفراجة بشفاء الثنائي أحمد فتحي
وسعد سمير وتزايد فرص مشاركتهم في مباراة اليوم، خاصة وأن الأهلي بحاجة لترميم
دفاعاته في الجزائر، ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون لتفادي سيناريو 1988 وعدم
الخسارة بثنائية واللجوء لركلات الترجيح التي تبتسم دائما للفريق الجزائري.
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