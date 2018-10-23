الاهلي في دوري ابطال افريقيا .. رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | مباراة المارد الاحمر اليوم
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:51 م
الاهلي في دوري ابطال افريقيا .. رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | مباراة المارد الاحمر اليوم
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف كورة لايف الأهلي كورة ستار الاهلي ضد وفاق سطيف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 دوري أبطال أفريقيا، يترقب عشاق الكرة العربية والمصرية مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي اليوم الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، يدخل فريق الأهلي المباراة وهو فائز مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، وسيدخل فريق وفاق سطيف وهو يريد الفوز علي الأهلي.
وفاق سطيف ضد الأهلي
فاز الأهلي علي وفاق سطيف في مباراة الذهاب التي أقامت في القاهرة علي استاد السلام الدولي بهدفين مقابل لا شئ وجاءت الأهداف عن طريق اللاعب وليد سليمان واللاعب أسلام محارب، سيلعب مباراة وفاق سطيف علي ملعب 8 مايو وهو في الجزائر في مدينة سطيف، ويسع استاد 8 مايو ألي 16 ألف مشجع، ويقع استاد 8 مايو من فندق المقام به فريق الأهلي عشر دقائق.
موعد مباراة الاهلي ووفاق سطيف
تنطلق مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم الثلاثاء 23\10\2018 علي ملعب 8 مايو في الجزائر وستلعب المباراة الساعة 9:00م بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00م بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأعلنت قناة بين سبورت اتش دي 7 بانها سوف تنقل المباراة وأعلنت عن معلقين المباراة وهم المعلق المصري محمد الكواليني والمعلق عادل الخلو.
الاهلي في دوري ابطال افريقيا .. رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | مباراة المارد الاحمر اليوم
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