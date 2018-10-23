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لايف| بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف اون لاين اليوم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:52 م
لايف| بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف اون لاين اليوم
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لايف| بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف اون لاين اليوم

التاريخ يعيد نفسه من جديد بين الأهلي ووفاق سطيف:
 المواجهة الأولى:
تقابل الأهلي مع الأندية الجزائرية لأول مرة في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1976، وذلك أمام فريق مولودية الجزائر، وخسر المارد الأحمر ذهابًا 3-0 وفاز في لقاء الإياب بهدف دون رد.

لايف| بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف اون لاين اليوم

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