تابع لايف جوال وكمبيوتر مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر وحي رابط الاسطورة الاهلي ضد وفاق سطيف

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره وفاق سطيف الجزائري، في التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق 23-10-2018، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "8 مايو 1945" بالجزائر، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يحمل لقبها فريق الوداد البيضاوي المغربي، الذي ودع البطولة أمام وفاق سطيف الجزائري في الدور ثمن النهائي من المسابقة الإفريقية.





الأهلي كان قد وصل إلى الدور نصف النهائي بعدما اجتاز نظيره الغيني حوريا كوناكري، بعد أن تعادل معه في غينيا بدون أهداف، قبل أن يسجل رباعية بيضاء في ملعب السلام بالقاهرة في لقاء الإياب تناوب على تسجيلها كل من وليد سليمان وإسلام محارب، ووصلاح محسن وأحمد فتحي.





أما فريق وفاق سطيف الجزائري، فقد نجح في اجتياز عقبة مهمة والإطاحة بحامل اللقب فريق الوداد البيضاوي المغربي، بعد أن حقق الفوز في الجزائر بلقاء الذهاب بهدف ايسلا داودي، قبل أن يخرج من ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب بنتيجة التعادل السلبي، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف النهائي.





مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف سيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7 بجودة ممتازة، ويمكنكم متابعتها بشكل خاص عبر كورة ستار، حيث سيكون محمد الكواليني هو معلق اللقاء من الجانب المصري عبر القناة الصوتية الأولى، وعادل خلو من الجانب الجزائري عبر القناة الصوتية الثانية، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.





موعد المباراة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:00 مساءاً بتوقيت العراق . 9:00 مساءاً بتوقيت السودان . 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:00 مساءاً بتوقيت تونس . 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:00 مساءاً بتوقيت قطر. 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وننشر لكم التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف اليوم، وهو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – سعد سمير – أحمد فتحي

الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – أحمد حمودي – إسلام محارب

الهجوم: وليد أزارو

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بعد قليل سنكون على موعد مع مشاهدة مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية اليوم الثلاثاء الموافق 23-10-2018.