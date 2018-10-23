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مباراة قوية– مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر – اونلاين مباراة الاهلي اليوم – شاهد الاهلي لايف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:52 م
مباراة قوية– مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر – اونلاين مباراة الاهلي اليوم – شاهد الاهلي لايف
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مباراة قوية– مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر – اونلاين مباراة الاهلي اليوم – شاهد الاهلي لايف

نجح الأهلي في تحقيق فوز إيجابي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، ويسعى الأهلي للحفاظ على هذه النتيجة والتأهل للمباراة النهائية للبطولة للمرة الـ11 في تاريخه بحثا عن تحقيق اللقب الأفريقي التاسع في دوري الأبطال والغائب عن خزائن الجزيرة منذ 5 سنوات تحديدا منذ 2013 والفوز باللقب على حساب أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي.


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