بث مجانى مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن | شاهد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا 

ويمر الفريق الملكي راهناً في حالة من انعدام الوزن بعد فشله في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات، وآخرها سقوطه السبت على أرضه أمام ليفانتي 1-2، ما عمّق أزمة مدربه لوبيتيغي المدعو الأحد إلى مواجهة غريمه اللدود برشلونة في "كلاسيكو" الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

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ويحتل الريال المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف سسكا موسكو صاحب الـ4 نقاط في المجموعة السابعة، وكان الريال قد خسر الجولة الماضية أمام الفريق الروسي بهدف نظيف في موسكو.

بينما يسعى فكتوريا بلزن في تحقيق مفاجأة كبرى وتحسين موقفه في المجموعة، حيث يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة، وكان قد خسر في الجولة الماضية امام مضيفه روما بخماسية نظيفة .

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الإسباني لوبتيجي بتشكيل مكون من: كيلور نافاس في حراسة المرمى- ناتشو فيرنانديز - رافاييل فاران - سيرجيو راموس- مارسيلو- كارلوس كاسيميرو - توني كروس- لوكا مودريتش- إيسكو - جاريث بيل- كريم بنزيمة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة bein sport HD3.