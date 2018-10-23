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عاجل| بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف bein sport| لايف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:49 م
عاجل| بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف bein sport| لايف
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عاجل| بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف bein sport| لايف

بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف bein sport

الأهلي في انتظار الترجي وأول أغسطس:
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني على السؤال عن نتيجة مباراة الترجي التونسي وأول أغسطس التي تقام حاليا في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا



عاجل| بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف bein sport| لايف

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