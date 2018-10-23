الزمالك يفوز على الإنتاج بثنائية ويتأهل لدور الـ8 لكأس مصر

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره الانتاج الحربي باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وبهاء مجدي وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وإبراهيم حسن ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط وكابونجو كاسونجو في خط الهجوم .

وبدأت المباراة بحذر شديد من جانب الفريقين وسط محاولات من الزمالك لفتح ثغرات بدفاع الانتاج المنظم فيما اعتمد الفريق الحربي على هجمات محمد رجب وعرضيات أحمد شديد قناوي من الجبهة اليسرى .

ويمر كاسونجو من الجانب الأيمن ويتلقى الكرة داخل المنطقة لكن الحكم يشير لتسلل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة .

ويحاول موسى دياورا الانطلاق من الجانب الأيسر ليعرقله النقاز ويحصل على البطاقة الصفراء وركلة حرة ضد الزمالك على حدود المنطقة ويسددها عبدالرحمن فاروق يخرجها جنش لركنية في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .

ويتوغل ساسي على حدود المنطقة ليمررها بين كاسونجو وكهربا الذي يحولها لأوباما المنطلق ويحاول التوغل بها داخل المنطقة لترتطم بيد مدافع الانتاج داخل المنطقة ولكن الحكم يشير لاستئناف اللعب في الدقيقة 16 من عمر المباراة . .

وينطلق النقاز من الجانب الأيمن ويرسلها عرضية يحاول عليها كاسونجو لكنها تمر بدون خطورة على مرمى عامر في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

وتدنو السيطرة تماما للزمالك ويفرض هجماته على الانتاج وتمر كرة عرضية يفوتها أوباما لتصل لكهربا الذي يسددها قوية ينقذها عامر عامر بصعوبة في الدقيقة 22 من عمر المباراة .

بعدها تصل الكرة لساسي على حدود المنطقة يسددها قوية لكنها تمر بجوار القائم في الدقيقة 23 ليكشر الزمالك عن أنيابه الهجومية ويكثف من هجماته في المباراة .

ويخرج جنش ليلتقط كرة طولية ويتصدى لها داخل المنطقة لكن محمد رجب يتدخل معه بقوة ويتعرض الثنائي للإصابة ويتلقيان العلاج داخل الملعب ليتم استئناف اللعب ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مهاجم الانتاج .

وتتواصل هجمات الزمالك ويرسل محمود علاء عرضية من ناحية اليسار خارج منطقة الجزاء وتصدي سهل من حارس الانتاج في الدقيقة 30 من عمر المباراة .

وينطلق إبراهيم حسن ويرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن من خارج منطقة الجزاء وتسديدة من اوباما داخل المنطقة وتخرج ضربة مرمى في الدقيقة 33 من عمر المباراة .

وتشهد الدقيقة 35 أخطر هجمات الزمالك في المباراة بعد توغل من النقاز داخل منطقة الجزاء وضغط من دفاع الانتاج ومحاولات تسديد من داخل المنطقة ولكن الدفاع يبعد الكرة بعدها عرضية من كاسونجو من ناحية اليسار كاد ان يقابلها كهربا بتسديدة داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الانتاج يخرجها ركنية .

وتستمر المحاولات البيضاء على أمل تسجيل هدف التقدم وخاصة من الجانب الأيمن عن طريق النقاز وإبراهيم حسن وسط دفاع مكثف من الانتاج الحربي .

وفي الدقيقة 42 هجمة خطيرة للزمالك بعد تمريرة للخلف من بهاء مجدي ويقابلها كهربا بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتمر أعلى مرمى الانتاج بقليل وتضيع معها فرصة محققة للزمالك .

ويحاول الزمالك في اللحظات الأخيرة من الشوط إلا أن تنظيم فريق الانتاج الدفاعي حال دون الوصول لمرمى عامر عامر ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .

ومع بداية الشوط الإضافي الأول يستمر استحواذ الزمالك على مجريات اللعب وتمريرات متوالية بوسط الملعب في محاولة للتوغل داخل المنطقة إلا أن دفاع الانتاج يمنع الخطورة .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بنزول محمود عبدالعزيز بدلا من فرجاني ساسي في الدقيقة 96 من عمر المباراة للسيطرة على مجريات اللعب بوسط الملعب .

وتشهد الدقيقة 99 انطلاق أيمن حفني من الجانب الأيسر داخل المنطقة ويتعرض للعرقلة داخل المنطقة ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء صحيحة للزمالك يتصدى لها محمود علاء ويودعها الشباك في معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول .

وتوقف اللعب كثيرا لاعتراض لاعبي الانتاج على الهدف بداعي لمس الكرة مرتين من محمود علاء إلا أن الحكم أشار لصحة الركلة وتقدم الزمالك بهدف دون رد ومرت اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الأول بدون خطورة ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع وينتهي بعدها الشوط الإضافي الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .