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المصارع المُصاب بالسرطان.. ما لا تعرفه عن رومان رينز؟

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:24 م
المصارع المُصاب بالسرطان.. ما لا تعرفه عن رومان رينز؟
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إسراء الصفتى
 
أعلن المصارع المحترف "رومان رينز"، خبر اعتزاله مؤقتًا عن حلبة المصارعة الحرة للمحترفين WWE بعدما كشف عن إصابته بسرطان الدم (لوكيميا) سرطان الدم"، منذ 11 سنة، وأن علاجه سيأخذ بعض الوقت، وذلك خلال العرض الافتتاحي للبرنامج التلفزيوني WWE Raw.

وترصد "الفجر"، أبرز 10 معلومات عن المصارع المحترف رومان رينز، واعتزاله عن حلبة المصارعة الحرة لإصابته بالسرطان، وذلك من خلال السطور القادمة.

1- رومان رينز، اسمه الحقيقي "ليتي جوزيف أنوي"، وهو كاثوليكي الديانة ويستخدم علامة الصليب في كل مرة يدخل فيها الحلبة.

2- ولد في 25 مايو 1985، ويبلغ من العمر 33 عامًا، تم تشخيصه بالمرض عام 2008 حينما كان بعمر الـ22، ومنذ ذلك الحين وهو يعاني.

3- مصارع أمريكي محترف ولاعب كرة قدم سابق.

4- لعب كرة قدم جماعية لجورجيا تيك، بدأ مسيرته الكروية الاحترافية خارج الموسم مع مينيسوتا فيكينجز، وجاكسونفيل جاغوار في الدوري الوطني لكرة القدم (NFL) في عام 2007.

5- لعب موسما كاملا في دوري كرة القدم الكندية ( CFL) في عام 2008 قبل التقاعد.

6- تابع مسيرته المهنية في المصارعة المحترفة ووقع مع WWE في عام 2010،

7- كان أول دخول له في عالم المصارعة في يوليو 2010.

8- فاز رومان رينز، بحزام يونيفرسال للوزن الثقيل، بعد أن هزم بروك ليسنر، وكان من المقرر إقامة مباراة ثلاثية تجمعهما ضد برون سترومان للفوز باللقب في السعودية، إلا أنها مصيرها بات مجهولا بعد أن أعلن "رينز" تخليه عن البطولة.

9- تزوج جالينا جويل بيكر، في أوائل ديسمبر 2014.

10- تخرج من معهد جورجيا للتكنولوجيا.

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