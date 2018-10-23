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مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف علي قناة بى ان سبورت 23-10-2018 دورى ابطال افريقيا رابط نقل مباراة الاهلى ووفاق سطيف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:24 م
مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف علي قناة بى ان سبورت 23-10-2018 دورى ابطال افريقيا رابط نقل مباراة الاهلى ووفاق سطيف
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مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف علي قناة بى ان سبورت 23-10-2018 دورى ابطال افريقيا رابط نقل مباراة الاهلى ووفاق سطيف
ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية بعد غد الثلاثاء، أمام نظيره وفاق سطيف الجزائري، في المباراة التي تقام على ملعب 8 مايو، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بفارق هدف، من أجل ضمان التأهل للنهائي الأفريقي، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة هدفين دون رد لوليد سليمان وإسلام محارب.

"الفجر الرياضي" يرصد أبرز العوامل التي ترجح كفة الفريق الأحمر على حساب بطل الجزائر من أجل التأهل للنهائي الأفريقي، حيث يأتي على رأسها تسلح الأهلي بنتيجة مباراة الذهاب والفوز بهدفين نظيفين، وهو ما يمنح الأحمر أفضلية حيث يحتاج وفاق سطيف للفوز بثلاثية نظيفة للتأهل.
مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف علي قناة بى ان سبورت 23-10-2018 دورى ابطال افريقيا رابط نقل مباراة الاهلى ووفاق سطيف
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