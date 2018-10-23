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حافلة الأهلي تصل ملعب 8 مايو استعدادا لمواجهة وفاق سطيف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:26 م
حافلة الأهلي تصل ملعب 8 مايو استعدادا لمواجهة وفاق سطيف
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علي نبوي
 
وصلت منذ قليل حافقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب 8 مايو وذلك استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء وصول حافلة الفريق الأحمر قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق اللقاء الذي سيبدأ في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لهذه المباراة والذي جاء كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : احمد فتحي – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – إسلام محارب

خط الهجوم : وليد سليمان – وليد أزارو.
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