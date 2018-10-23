عاجل – بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم 23-10-2018 بث مباشر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة وفاق سطيف الجزائري في اياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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عاجل – بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم 23-10-2018 بث مباشر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : احمد فتحي - سعد سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - أحمد حمودي - إسلام محارب

خط الهجوم : وليد سليمان - وليد أزارو

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عاجل – بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم 23-10-2018 بث مباشر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا



