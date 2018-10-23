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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:22 م
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر 

وألقى تراجع أداء الفريق بظلاله على اللاعبين أيضًا، وتوترت المشاعر في ملعب التدريب، وأظهر القائد سيرجيو راموس غضبه بعد أن تعرض لضربة في أنفه من زميله الشاب سيرجيو ريجيلون (21 عامًا) خلال التدريب. وسدد راموس الكرة صوب ريجيلون قبل أن يتدخل لوكا مودريتش لتهدئة الموقف، ليتم استئناف المران مجددًا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر 

في مواجهة مرتقبة يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فكتوريا بلزن في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 23-10-2018 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر 

مقدمة عن المباراة ريال مدريد وفكتوريا بلزن:

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني على ملعبه سانتياغو برنابيو فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في مباراة سهلة نسبيا للفريق الإسباني بالمجموعة السابعة، ويخوض الملكي اللقاء وهو في أسوأ حالاته الفنية بعد توالي هزائمه في الدوري وأوروبياً في ظل عقم تهديفي كبير لذا يترقب عشاقه ردة فعل قارية حتى ولو على حساب فريق مغمور.

 

وخسر الريال مباراته الأخيرة أمام ليفانتي بهدفين مقابل هدف ليواصل مسلسل تراجعه هذا الموسم، بعد رحيل نجمه وهدافه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي رحل لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

 مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر 

ويحتل الريال المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف سسكا موسكو صاحب الـ4 نقاط في المجموعة السابعة، وكان الريال قد خسر الجولة الماضية أمام الفريق الروسي بهدف نظيف في موسكو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر 

بينما يسعى فكتوريا بلزن في تحقيق مفاجأة كبرى وتحسين موقفه في المجموعة، حيث يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة،  وكان قد خسر في الجولة الماضية امام مضيفه روما بخماسية نظيفة .

 مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر 

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الإسباني لوبتيجي بتشكيل مكون من: كيلور نافاس في حراسة المرمى-  ناتشو فيرنانديز - رافاييل فاران - سيرجيو راموس- مارسيلو- كارلوس كاسيميرو - توني كروس-  لوكا مودريتش- إيسكو - جاريث بيل-  كريم بنزيمة.

 مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة bein sport HD3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر 
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