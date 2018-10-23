يلا شوت olline - مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر الاهلي ووفاق سطيف لايف .. يلا شوت

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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة وفاق سطيف الجزائري في اياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع : احمد فتحي – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف





خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – إسلام محارب





خط الهجوم : وليد سليمان – وليد أزارو





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