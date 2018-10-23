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الأهلي يتسآل عن نتيجة مباراة الترجي وأول أغسطس

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:22 م
الأهلي يتسآل عن نتيجة مباراة الترجي وأول أغسطس
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علي نبوي
 
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني على السؤال عن نتيجة مباراة الترجي التونسي وأول أغسطس التي تقام حاليا في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وتساءل اللاعبين والجهاز الفني عن نتيجة المباراة والمرشح الاقرب للصعود بين الفريقين للمباراة النهائية.

يذكر أن الشوط الاول لمباراة الترجي التونسي وفريق أول أغسطس الانجولي قد انتهى بنتيجة تقدم بطل تونس بهدفين لهدف.

ويستعد الاهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في اياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب ٨ مايو بالجزائر.
المزيد عن: مباراة الترجي و أول أغسطس دوري أبطال أفريقيا النادي الاهلي
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