اون لاين online - رابط كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلي اليوم لايف HD بدون تقطيع بث

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الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:16 م
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تحرك فريق الأهلى منذ قليل إلى ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية لمواجهة فريق وفاق سطيف في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وترافق بعثة الفريق عدد كبير من سيارات الشرطة لتأمين الفريق في الطريق للاستاد.
وتُغادر بعثة الأهلى مدينة سطيف فى السابعة صباحًا فى رحلة طويلة بالأتوبيس متجهة إلى العاصمة الجزائرية تمهيدًا لاستقلال طائرة من مطار هوارى بومدين فى الواحدة ظهرًا لتصل القاهرة فى الخامسة مساءً تقريبًا.
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